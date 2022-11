क्या पीएम मोदी का Twitter Blue tick हट जाएगा ? एलन मस्क की नई verification policy जानिए

India

Twitter blue tick verification: क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक भी हटाया जा सकता है? कुछ न्यूज रिपोर्ट के बाद इस तरह की अटकलें बहुत तेजी से लगाई जाने लगी हैं। क्योंकि, एलन मस्क जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। सवाल है कि पीएम मोदी के अपने ट्विटर हैंडल को लेकर ऐसी अटकलबाजियों क्यों शुरू हुईं? इसमें कितना दम है? एलन मस्क के आने के बाद ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव हुए हैं? क्या दुनिया में किसी भी देश की सबसे बड़ी शख्सियत के साथ ऐसा हुआ है? आइए इन सभी सवालों का जवाब इसी रिपोर्ट में देखते हैं।

PM Modi's Twitter blue tick is unlikely to be removed. Twitter's blue tick verification policy has changed after the arrival of Elon Musk, but a personality like PM Modi seems to fit every criteria