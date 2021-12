MNC ही नहीं भारत में भी लोगों ने कोवैक्सिन को क्यों बदनाम किया? CJI एनवी रमना ने बताई इसकी वजह

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हैदराबाद, 26 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन को लेकर बहुत गंभीर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में बनी इस वैक्सीन को सफलता ना मिले, इसके लिए बहु-राष्ट्रीय कंपनियां तो लगी ही हुई थीं, कई भारतीय भी इस खेल में शामिल थे। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोवैक्सीन को मान्यता दिलाने के लिए भारत बायोटेक को नाकों चने चबाने पड़े हैं। क्योंकि, इसके खिलाफ काफी दुष्प्रचार किया गया था। इसके खिलाफ शिकायतें की गई थीं। अब जब देश के मुख्य न्यायाधीश ही इसका खुलासा कर रहे हैं, तब यह साबित हो गया है कि कौन लोग अपने देश में बनी प्रभावी वैक्सीन के खिलाफ षड़यंत्र रच रहे थे।

English summary

CJI NV Ramana has said that MNCs and some Indians were also involved in defaming the indigenous vaccine of Covid-19