खड़गे के आने से दिग्विजय पीछे क्यों हटे, कांग्रेस के चुनावी 'सर्कस' का रिंग मास्टर कौन है ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 सितंबर: कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन तीन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। जबसे पार्टी में यह चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, कई नेताओं के नाम उछले या उछाले गए हैं। लेकिन, सबसे चर्चित नाम अशोक गहलोत का था, जो खुद इस रेस से बाहर हो गए। फिर अचानक दिग्विजय सिंह ने रिंग में उतरकर यह कयास लगाने को मजबूर किया कि शायद गहलोत नहीं तो आलाकमान उन्हीं में भरोसा जताना चाहता है। क्योंकि, वह चुनाव अध्यक्ष का लड़ने आए थे, लेकिन पार्टी से ज्यादा गांधी परिवार के कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन, जब आज गांधी परिवार के उनसे भी बड़े वफादार मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई तो वह रिंग से सरपट निकल लिए। एक नाम शशि थरूर का भी है, जो शुरू से मैदान में हैं, वैसे उनकी उम्मीदवारी के सामर्थ्य पर उनके प्रदेश की पार्टी यूनिट और एक प्रवक्ता शुरू में ही संदेह जता चुके हैं। ऐसे में यह बड़ा दिलचस्प हो गया है कि आखिर इस चुनावी सर्कस को संचालित कौन कर रहा है?

English summary

Kharge is the strongest contender in the election of Congress President. Blessings of Gandhi family on him. High command loyalty can be rewarded