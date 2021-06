कौन थीं महारानी लक्ष्मममन्नी, जिन्होंने भारत में वैक्सीन को लोकप्रिय बनाया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मैसुरू, 1 जून: वैसे तो भारत में टीकाकरण का इतिहास कम से कम एक हजार साल पुराना है। लेकिन, आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर तैयार टीके की शुरुआत का इतिहास करीब सवा दो साल पुराना है। देश में जबसे कोरोना वायरस का टीका लगाने का काम शुरू हुआ है, तब से इसको लेकर भी कई तरह से आशंकाएं और संदेह जाहिर किए गए हैं। इसमें वो लोग भी शामिल रहे हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। शायद यही वजह है कि देश के एक वर्ग में अभी भी वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचकिचाहट देखी जा रही है। यह स्थिति 19वीं सदी की शुरुआत में भी थी, जब देश में पहलीबार आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित चेचक का टीका लगाया जा रहा था। तब मैसुरू की राजमाता महारानी लक्ष्मममन्नी खुद सामने आईं, जिसके बाद लोगों में टीका लगाने को लेकर हिचकिचाहट दूर हो गई।

The whole thing about the history of vaccination in India, the role of the Mysuru royalty in vaccination and the smallpox vaccine