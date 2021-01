WHO के महानिदेशक ने पीएम मोदी को किया फोन, कोरोना महामारी में की गई मदद के लिए कहा थैंक्यू

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। WHO thanks to Pm Modi कोरोना वायरस के प्रसार और फिर उसके इलाज को लेकर भारत के द्वारा किए गए प्रयासों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सराहा है। WHO के महानिदेशक डॉक्‍टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। दरअसल, उन्होंने पीएम मोदी को फोन कर कहा कि भारत ने जिस तरह से इस महामारी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर अपना सपोर्ट दिया है, वो वाकई काबिल ए तारीफ है। घेब्रेयेसस ने पीएम मोदी से कहा कि क्या हम इस वायरस को रोक सकते हैं? जिससे कि जीवन और मानवता को बचाया जा सके।

Thank you, India & Prime Minister Narendra Modi for your continued support to global #COVID19 response. Only if we act together, including sharing of knowledge, can we stop this virus and save lives and livelihoods: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of WHO

