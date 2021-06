जानिए कौन हैं नुसरत जहां के पति कारोबारी निखिल जैन, जिन पर सांसद ने लगाए अब गंभीर आरोप

India

कोलकाता, 11 जून। मशहूर बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपनी टूटती शादी की वजह से चर्चा में हैं, उन्होंने अपनी शादी को ही अमान्य करार दे दिया है। नुसरत जहां ने जहां अपने पति निखिल जैन पर उनके गहने और पैसे को बिना बताए उनके लॉकर से निकालने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर निखिल जैन ने भी 9 प्वाइंट में ये साफ करने की कोशिश की है कि वो हमेशा चाहते थे कि वो अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा दें लेकिन नुसरत ने हमेशा् टाल-मटौल की और यही नहीं उन्होंने नुसरत को उनके परिवार की मदद के लिए एक मोटी रकम दी थी, जिसको उन्होंने आज तक वापस नहीं किया। फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

TMC MP-Actress Nusrat Jahan's Husband Nikhil Jain belongs to a business family associated most notably with the Rangoli Sarees brand. Here is Everything About him.