पेशे से डॉक्टर और मॉडल हैं IAS अतहर आमिर खान की होने वाली बीवी, जानिए कौन हैं डॉ महरीन काजी

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 03 जुलाई: 2015 यूपीएससी बैच के दूसरे टॉपर और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अतहर आमिर खान फिर से शादी कर रहे हैं। आईएएस अतहर आमिर खान ने अपनी होने वाली पत्नी डॉक्टर महरीन काजी के साथ सगाई कर ली है, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। अतहर आमिर खान 2015 यूपीएससी बैच की टॉपर टीना डाबी के पूर्व पति हैं। अभी कुछ महीने पहले ही टीना डाबी ने दूसरी शादी की है, जिसके बाद अब आईएएस अतहर आमिर खान शादी करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर सामने आई हर, कोई ये जानना चाहता है कि आखिर डॉक्टर महरीन काजी कौन हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि अतहर आमिर खान की होने वाली बीवी डॉक्टर महरीन काजी के बारे में सबकुछ।

