किन राज्यों में मिल रहा है सबसे सस्ता और सबसे महंगा पेट्रोल ? पूरे देश की लिस्ट देखिए

नई दिल्ली, 7 नवंबर: पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम किए जाने के बाद दिल्ली में पेट्रोल पर टैक्स घटकर कुल 50% और डीजल पर कुल 40% रह गया है। भाजपा और उसके सहयोगियों के शासन वाले राज्यों में वैट में भी कमी किए जाने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्यों की तुलना में और भी ज्यादा कमी आई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छूने के बाद तब नीचे आई हैं, जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला लिया है। दो दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ ही वैट में भी कटौती की है। ऐसे राज्यों में तेल की रिटेल कीमतें और कम हो गई हैं। लेकिन, कई राज्यों के लोग अभी भी वैट कम किए जाने के लिए अपनी राज्य सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं।

English summary

With the reduction in duty, the tax on petrol has come down to 50 percent and on diesel to 40 percent, giving a big relief to the consumers