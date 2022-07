कब से चलेगी Bullet Train ? RTI से मिला जवाब

India

नई दिल्ली, 5 जुलाई: मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन कब से चलेगी? इस सवाल को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे के एक शख्स ने आरटीआई डाला था। इसके जवाब में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि यह प्रोजेक्ट अभी किस स्थिति में है और इसका संचालन कब से हो सकता है। पिछले महीने ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के ट्रायल को लेकर काफी कुछ संकेत दिए थे और उन्होंने इसके किराए की झलक भी पेश करने की कोशिश की थी। इस बीच महाराष्ट्र से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि नई सरकार आने के बाद वहां इसके प्रोजेक्ट में अबतक जो अड़ंगा लगा हुआ था, उसपर भी तेजी से काम शुरू हो सकता है।

When will the Mumbai-Ahmedabad bullet train run? Received a reply from RTI that the assessment of the effects of Covid and the work of land acquisition in Maharashtra should be expedited, only then something can be told