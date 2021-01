पुजारा को मैदान पर चोटिल देखकर बोली बेटी- 'पापा को जहां-जहां लगी है चोट, मैं वहां-वहां करूंगी Kiss'

When Papa comes home, I will kiss where he is hurt and will be fine: Pujara's Daughter Aditi: ब्रिसबेन के गाबा में अजिंक्य रहाणे की शानदार कप्तानी में टीम इंडिया के धुरंधरों ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में आस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराकर इतिहास रचा और चार मैचों की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। इस सीरीज के हीरो रहे भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara),जिन्होंने पूरी सीरीज में कुल तीन अर्धशतक लगाए और विकट परिस्थितियों में भारत के लिए मैदान पर चट्टान बनकर खड़े रहे।

English summary

'When Papa comes home, I will kiss where he is hurt and will be fine said Cheteshwar Pujara 's Daughter Aditi. she is 2 years old.