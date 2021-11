ULPIN क्या है ? पूरे देश में लागू हो रहे जमीन के 'आधार कार्ड' के फायदे जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 नवंबर: यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) स्कीम इसी साल देश के 10 राज्यों में शुरू की गई थी और अगले साल मार्च (2022)से इसे पूरे देश में लागू करने दिए जाने की योजना है। इस काम को पूरा करने के लिए आधार नंबर को भी लैंड रिकॉर्ड से जोड़ना है, इसलिए काम पूरा करने के लिए भूमि सुधार विभाग ने 2023-24 तक का विस्तार भी मांगा था। इस काम के लिए सर्वेक्षण और भू-संदर्भित भूकर मानचित्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जमीन का 'आधार कार्ड' बताए जाने वाले इस योजना के बारे में सबकुछ जानते हैं।

English summary

The work of Unique Land Parcel Identification Number will start in the whole country from March of 2022, people will be benefited a lot from this number called Aadhar card of land