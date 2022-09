जानिए भारत में गर्भपात का क्या है कानून, किन शर्तों का ध्यान रखना है जरूरी

India

नई दिल्ली, 29 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की पूरी आजादी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि भारत में हर महिला को यह चुनने का अधिकार है कि वह एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराए या नहीं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि एमटीपी एक्ट की धारा 3बी के तहत अगर महिला 24 हफ्ते की गर्भवती है तो उसे इसका फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि एमटीपी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने के लिए रेप के साथ वैवाहिक रेप भी शामिल है।

