लेफ्ट, कांग्रेस और TMC मैच मिक्सिंग में शामिल, हमें सावधान रहने की जरूरत: PM मोदी

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (रविवार) पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ पहुंचे पीएम मोदी करीब 5 हजार करोड़ की परियोजनाओं शुभारंभ करने वाले हैं। हल्दिया में पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस चीफ और सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक राज्य में विकास वाली राजनीति नहीं हो पाई है।

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस ने शासन किया, उस दौरान भष्टाचार का बोलबाला रहा। फिर लंबे समय तक लेफ्ट के हाथों सत्ता रही, उन्होंने अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ाने के साथ विकास पर भी ब्रेक लगा दिया। साल 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थीं, लेफ्ट की हिंसा और भष्टाचार का अंत होने वाला था। उस समय ममता दीदी ने परिवर्तन का वादा किया और लोगों ने भरोसा कर लिया।

In Bengal, our fight is with TMC but we also need to be careful of their hidden friends. Left,Congress&TMC are involved in match mixing behind the curtains. In Delhi, they meet & discuss politics. In Kerala, Congress & Left have made a deal to loot the state for 5 years each: PM pic.twitter.com/rjv2zALILr