Weather Updates: अगले कुछ घंटों में दिल्ली समेत इन जगहों पर होगी बारिश, कर्नाटक में Orange Alert

नई दिल्ली, 15 जुलाई। दिल्ली समेत देश के लगभग हर हिस्से में मानसून पहुंच चुका है। तीन हफ्ते की देरी से दिल्ली में दस्तक देने वाले मानसून ने दो दिनों के अंदर ही दिल्ली को बारिश से सराबोर कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दो घंटों के अंदर दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कासगंज, अतौली, अलीगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बादल बरस सकते हैं। आईएमडी ने यहां अलर्ट जारी किया है।

English summary

India Meteorological Department (IMD) predicts light to moderate intensity rain over parts of Delhi, Kurukshetra, Karna Hastinapur, Kashganj, Atrauli, Aligarh and other nearby areas in the region during the next two hours