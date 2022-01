Weather Updates: पश्चिमी विक्षोभ के चलते फरवरी में भी होगी बारिश, नहीं मिलेगी ठंड से राहत, जानिए दिल्ली का हाल

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 31 जनवरी। फरवरी का पहला हफ्ता भी उत्तर भारत के लोगों को लिए सर्दी लेकर आने वाला है, भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी के पहले वीक में कई राज्यों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आईएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर से फरवरी में बारिश होने की आशंका दिख रही है।

Delhi's air quality remains in the 'very poor' category, with overall AQI at 302 as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India pic.twitter.com/Bax2DuBRrG

English summary

There will be rain in February due to western disturbances, no relief from cold, know the condition of Delhi says IMD, See Weather Updates.