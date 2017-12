Kamala Mills Fire: भयावह हादसे के बाद दहशत में भागते लोगों का VIDEO

मुंबई। गुरुवार रात में मुंबई के लोअर परेल स्थित कमला मिल्स कम्पाउंड के 3 रेस्टोरेंट-पब में लगी भयावह आग में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस दर्दनाक हादसे में पब के मैनेजर और स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है। सामने आया है कि ये लोग आग लगते ही पब से भाग खड़े हुए थे और ग्राहकों को यहां से निकालने की कोई कोशिश नहीं की थी। वहीं हादसे के वक्‍त का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे।



1 मिनट 4 सेकेंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग पब और रेस्‍त्रां से निकल रहे लोगों को जल्‍दी-जल्‍दी दूर भागने को कह रहे हैं। आपको बता दें कि जांच में ये बात सामने आई है कि पब मालिकों ने ना ही किसी तरह की सुरक्षा नियमों का पालन किया और न ही पब में किसी तरह के अग्निशमन यंत्र को रखा था। यहां तक कि आग लगने की स्थित में बाहर निकालने के रास्ते को भी स्टाफ ने बंद कर रखा था।

बीएमसी करेगी सख्‍त कार्रवाई

अब BMC करेगी कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर, प्रशांत सपकले ने बताया कि कमला मिल कम्पाउंड और उसके आस पास में बने सभी रेस्टोरेंट और पब की बीएमसी जांच करेगी। अगर किसी भी रेंस्टोरेंट या पब में अगर जरा सा भी गैरकानूनी निर्माण पाया गया तो उसे तुरंत ढहाया जाएगा। बता दें कि कमला मिल कम्पाउंड की एक बिल्डिंग की तीन पबों, 1 ऐबव रेस्त्रां, लंदन टैक्सी बार और मोजो पब में गुरुवार रात भीषण आग लग गई।

#WATCH #CCTVVisuals of people evacuating, rushing out during the #KamalaMillsFire incident in #Mumbai in the late night hours. pic.twitter.com/YytzcHGtj4