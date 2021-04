Corona Vaccination: 24 घंटे में 32 लाख से ज्यादा दी खुराक, कुल आंकड़ा पहुंचा 12.71 करोड़

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, अप्रैल 20: कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां नए मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने का भी युद्धस्तर पर जारी है। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के तहत 45 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मंगलवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 32 लाख से अधिक टीकाकरण की खुराक दी गई है।

देशभर में अभी तक कुल 12,71,29,113 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है।

Cumulatively, 12,71,29,113 vaccine doses have been administered through 18,83,241 sessions, as per the provisional report till 7 am today. Over 32 lakh vaccination doses were administered in the last 24 hours: Government of India pic.twitter.com/ZeMRaD28CU