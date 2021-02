उत्तराखंड: चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, जानें अबतक के अपडेट

India

oi-Pallavi Kumari

Uttarakhand Glacier burst (Chamoli Tragedy) update: उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार को नंदादेवी ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आई। जिसमें बड़े पैमाने में तबाही हुई। ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली पुलिस के मुताबिक इस हादसे में अबतक 14 लोगों की मौत हो गई है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)के एक प्रवक्ता ने कहा, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 150 से अधिक मजदूरों की मौत की आशंका है। उन्होंने बताया कि 8 शव बरामद किए गए हैं। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक 170 लोगों के फंसने की आशंका है। वहीं 16 लोगों को एक सुरंग से बचाया भी गया है।

जानिए अभी तक के बड़े अपडेट

उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 900 मीटर लंबी तपोवन सुरंग में बचाव कार्य को जल स्तर में वृद्धि के कारण रोकना पड़ा है। हालांकि रात में थोड़ी देर रुकने के बाद सोमवार सुबह आईटीबीपी, भारतीय सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम में लग गई हैं।

चमोली पुलिस ने ट्वीट किया, टनल में फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर पहुंच कर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक कुल 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 14 शव अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं।

#Uttarakhand : Visuals from yesterday when the Indo Tibetan Border Police(ITBP) personnel started digging to find the way to tunnel near Tapovan, Chamoli to rescue the persons trapped inside

आईटीबीपी ने कहा, सुरंग नं-1 से हमने 12 मजदूरों को बाहर निकाला है। हालांकि बाद में सुरंग से बाहर निकलने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। लेकिन अभी भी तपोवन के हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट की सुरंग नं-2 में 30 से 35 मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गई है।

#WATCH Uttarakhand: SDRF removes the debris and slush at the tunnel near Tapovan dam in Chamoli to carry out the further rescue operation. Latest visuals from the site.

8 bodies have been recovered in the rescue operation so far.

(Source: SDRF) pic.twitter.com/TSkzSgnI2N