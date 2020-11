India

oi-Ankur Kumar

चेन्‍नई। अमेरिका में राष्‍ट्रपति पद के लिए आज यानी कि मंगलवार को मतदान होगा। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन के बीच मुकाबला है। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उप राष्‍ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्‍मीदवार हैं। कमला की जीत के लिए तमिलनाडु के एक गांव में पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि कमला हैरिस का ये पैतृक गांव है। जी हां तमिलनाडु के थुलसेंद्रपुरम गांव में कमला की जीत की दुआ मांगी जा रही है।

गांव में चारों तरफ कमला हैरिस के पोस्‍टर लगाए गए हैं। साथ की उनके पारिवारिक मंदिर में उनकी सफलता के लिए खास पूजा की जा रही है। न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में स्‍थानीय लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि वह चुनाव जीते, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पोस्‍टर पर तमिल भाषा में लिखा गया है 'थुलसेंथिरापुरम से अमेरिका तक मूल निवासी कमला हैरिस जो अमेरिकी उम्मीदवार हैं, हम उनकी शानदार सफलता की कामना करते हैं।'

आपको बता दें कि भारत के समय मुताबिक आज शाम को 4:30 बजे अमेरिका में वोटिंग शुरू होगी। अमेरिका का ये चुनाव ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। भारत पर भी अमेरिका चुनाव के नतीजों का बड़ा असर होगा। उल्‍लेखनीय है कि सांसद कमला हैरिस अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की सदस्य बनने वाली पहली भारतवंशी महिला भी हैं। उनका जन्‍म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। वह 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। 1990 से 1998 तक वह कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्‍ट अटार्नी भी रहीं।

कमला की मां थी तमिलनाडु से

कमला हैरिस के पिता डोनाल्‍ड हैरिस जमैका से थे और उनकी मां श्‍यामला गोपालन भारतीय थीं। साल 1960 में श्‍यामला गोपालन चेन्‍नई से अमेरिका चली गईं और वहीं बस गईं। कमला हैरिस जब सिर्फ सात साल की थीं तो उनकी मां और पिता में तलाक हो गया। लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद कमला की जिम्‍मेदारी मां को मिली और वो उन्‍हें लेकर कनाडा चली गईं। हैरिस के नाना का जन्म चेन्नई शहर से लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण में स्थित थुलसेंथिरापुरम में हुआ था। श्यामला, एक उच्च पदस्थ सिविल सेवक पीवी गोपालन की बेटी थीं।

Tamil Nadu: Posters showing support for US vice-presidential candidate Kamala Harris put up in her native village Thulasendrapuram

Harris is the running mate of US Democratic presidential nominee Joe Biden in #USElections2020 pic.twitter.com/O1y8Trjwly