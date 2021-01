बर्ड फ्लू के खतरे को देख योगी सरकार का अहम कदम, राज्य को घोषित किया नियंत्रित क्षेत्र

India

oi-Kapil Tiwari

लखनऊ। Bird Flu in Uttar pradesh कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बाद बर्ड फ्लू देश के 10 राज्यों में फैल चुका है। अब तक केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच योगी सरकार ने पड़ोसी राज्यों में आ चुके बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश को 'नियंत्रित क्षेत्र' ('Controlled Area') घोषित कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने जीवित पक्षियों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

Uttar Pradesh has been declared a 'controlled area' in view of outbreak of Bird Flu in Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh. Complete ban imposed on the import of live birds into the state: State Government