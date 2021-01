India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार CBSE के 10वीं- 12वीं टॉपर्स शामिल हो सकेंगे। एकेडमिक ईयर 2020 के टॉपर्स और यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट, पोस्‍ट ग्रेजुएट टॉपर्स को PM बॉक्‍स से गणतंत्र दिवस 2021 की परेड देखने का मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं इन स्टूडेंट्स को शिक्षा मंत्री से भी मिलने का मौका मिलेगा, जहां शिक्षा मंत्री इन स्टूडेंट्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया, "जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि देश भर के मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस 2021 की परेड देखने का मौका मिलेगा और उनके पास शिक्षामंत्री से मिलने और बातचीत करने का भी मौका होगा।" आपको बता दें कि COVID-19 प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या पिछले साल के 600 से घटाकर 401 कर दी गई है।

Happy to share that meritorious students across the country will be given a chance to witness the #RepublicDay2021 parade from the Prime Minister's Box.

They will also have a chance to meet & interact with the Minister of Education, Govt. of India Shri @DrRPNishank. pic.twitter.com/AhKpcKgTWk