'भारत जोड़ो यात्रा जहां-जहां से गुजरी, वहां कांग्रेस में टूट हुई', केंद्रीय मंत्री का राहुल गांधी पर तंज

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर में पहुंचने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पर यात्रा पहुंच रही है, वहां-वहां कांग्रेस टूट रही है।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब होते हुए जम्मू-कश्मीर पहुंच गई है। यात्रा के जम्मू-कश्मीर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने वह दौर देखा था, जब 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर के नाम पर खून-खराबा हो रहा था और आतंकवाद चरम पर था। भाजपा ने उस वक्त यात्रा निकाली थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था व भाजपा को रोकने की कोशिश की गई थी।

We had seen that era when bloodshed was going on in the name of J&K and terrorism was at its peak in the 1990s. BJP took out a yatra at that time. It was this party & its leaders who opposed it then. They had attempted to stop it: Union Min Jitendra Singh on Bharat Jodo Yatra pic.twitter.com/MwzeN5qndC