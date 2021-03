देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर फिर एक्शन में आया गृह मंत्रालय, सभी राज्यों को दिए यह निर्देश

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के मामलों में देश के हालात फिर से चिंताजनक हो गई हैं, क्योंकि रोजाना के मामलों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहां अचानक से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय फिर से एक्शन में आ गया, जहां गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है।

भल्ला ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना संक्रमण में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसको रोकने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तय किए गए उपायों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करें। इन उपायों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों को भीड़भाड़ वाली जगह पर नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए।

