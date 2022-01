Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के लिए जारी की होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन

India

नई दिल्ली, 05 जनवरी। देश में कोरोना वायरस के नए मामले आज (बुधवार) 58 हजार के पार चले गए। जानकारों के मुताबिक देश में महामारी के तीसरी लहर आ चुकी है। इस बीच वायरस की स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन नियमों में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक होम आइसोलेशन के तहत उन मरीजों को छुट्टी दी जाएगी जो पॉजिटिव आने से कम से कम 7 दिन तक अपने घरों में रहे हैं।

इसके अलावा ऐसे मरीजों को भी होम आइसोलेशन से छुट्टी मिलेगी जिन्हें लगातातर 3 दिनों तक बुखार नहीं हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक होम आइसोलेशन अवधि समाप्त होने के बाद फिर से कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड-19 मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 दिनों में देश में कोरोना के मामले 6 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बीते तीन दिनों में दोगुने हो गए हैं। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पतालों पर अभी कोई दबाव नहीं है।

Patients under home isolation will stand discharged & end isolation after at least 7 days have passed from testing positive & no fever for 3 successive days. There is no need for re-testing after the home isolation period is over: Union Health Ministry pic.twitter.com/ZjIj5zDp2B