सायरन की आवाज में यूक्रेन के बचावकर्मी ने Girlfriend को किया प्रपोज, लिपलॉक कर बनाया खास, VIDEO देख आंखें नम

India

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 03 अगस्त : यू्क्रेन की बात जब जुबां पर आती है तो युद्ध का ही ख्याल आता है। रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। यूक्रेन में हजारों लोग मारे गए। पूरा देश तहस-नहस हो गया। लेकिन दुख की घड़ी में एक ऐसा मामले सामने आया है, जिसे सुनने और देखने के बाद हर किसी के मूड का हल्का हो सकता है। इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। यूजर्स खूब तारीफ और प्यार दे रहे हैं। यूक्रेन के एक बचावकर्मी (Rescuer) रोड पर साइरन की आवाज में अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया।

This is our life now - we joke about "war-life balance".

This rescuer was saving people, now he is proposing. The siren wails for danger, now it sounds in joy.

It is all intertwined, and no one's life is untouched by war in Ukraine. pic.twitter.com/Bzh2nG7VjQ