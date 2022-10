एलन मस्क ने ट्विटर संभाला, CEO पराग अग्रवाल समेत कई निकाले गए: रिपोर्ट

India

oi-Pallavi Kumari

Twitter Elon Musk Parag Agrawal: ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (मुख्य वित्तीय अधिकारी ) नेड सहगल को कंपनी से निकला दिया गया है। यूएस मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के ट्विटर संभालने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सहगल ने 'कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय को छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि वह अब वापस नहीं लौटेंगे।

एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $ 44 बिलियन का डील किया है। सीएनबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पराग अग्रवाल और नेड सहगल सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय को छोड़ दिया और वापस नहीं लौटेंगे।

ब्लूमबर्ग ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया कि सीईओ पराग अग्रवाल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सहगल के अलावा पॉलिसी हेड विजया गड्डे, जर्नल काउंसल सीन एडगेट भी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी लोगों को एलन मस्क के ट्विटर टेकओवर करने के बाद निकाला गया है।

Twitter CEO Parag Agrawal and chief financial officer Ned Segal ‘have left the company’s San Francisco headquarters and will not be returning’, reports US media

Elon Musk has started cleaning house at Twitter with the firings of at least four top executives on Thursday, said two people with knowledge of the situation, as the billionaire closes his billion takeover of the social media company. https://t.co/cjXQn3kO2a pic.twitter.com/nR12hkruu2