विदेश जाने वाले यात्री अब 9 की जगह 3 महीने के अंतराल पर ले सकते हैं वैक्सीन की बूस्टर डोज

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 13 मई: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विदेश यात्रा करने वाले भारतीय कोविड -19 के खिलाफ बूस्टर यानी प्रीकॉशन डोज ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक अब दूसरी खुराक के प्रशासन की तारीख से 9 महीने से कम से कम 3 महीने (90 दिन) के अंतराल पर दी जा सकती है।

बता दें कि कई भारतीय यात्री वैक्सीन की बूस्टर डोज की वजह से विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार (12 मई) ट्वीट किया, "भारतीय नागरिक और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज ले सकते हैं।''

Precaution doses of Covid vaccine for those traveling overseas can now be administered at less than 9 months to a minimum interval of 3 months (90 days) from the date of administration of the second dose: Union Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/DDvoEGifj2