नई दिल्ली। राज्य सभा में रविवार को जबरदस्त हंगामे और विवाद के बीच दो किसान बिल पास हो गए। इस दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। सदन में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उप सभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक फाड़ दिया और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इस कानून को लोकतंत्र की हत्या बताया तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे काला कानून बताया।

राज्यसभा में कृषि बिल पास होने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल से टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक वीडियो मैसेज जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि, उन्‍होंने (सरकार) धोखेबाजी की। उन्‍होंने संसद में हर नियम तोड़ा। यह ऐतिहासिक दिन था, सबसे बुरे लिहाज से। उन्‍होंने राज्‍यसभा टीवी की फीड काट दी ताकि देश देख न सके। उन्‍होंने RSTV को सेंसर कर दिया। हमारे पास सबूत हैं।

They cheated. They broke every rule in Parliament. It was a historic day. In the worst sense of the word. They cut RSTV feed so the country couldn't see. They censored RSTV. Don’t spread propaganda. We have evidence. But first watch this pic.twitter.com/y4Nh9Vu9DA