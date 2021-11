गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं होने पर धरने पर बैठे TMC सांसद, जमकर की नारेबाजी

India

oi-Anuj Shrivastava



नई दिल्ली, 22 नवंबर: त्रिपुरा में हुई हिंसा के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों का प्रतिमंडल अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचा है।आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई तो तृणमूल सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए हैं।

खेला होबे की हुई नारेबाजी

धरने पर बैठे सांसद 'खेला होबे, खेला होबे, अमित शाह खेला होबे' और 'अमित शाह टाइम क्यों नहीं दे रहे?' के नारे लगा रहे हैं। बता दें कि टीएमसी सांसद गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि वहां पर सुरक्षा को और भी कड़ी कर दी गया है।

Delhi: TMC MPs continue to stage a sit-in protest outside the Ministry of Home Affairs (MHA) over alleged police brutality in Tripura.

CISF and Delhi Police personnel are present at the spot. pic.twitter.com/9yA2D46l3D