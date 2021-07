कोरोना का प्रकोप कम हो गया, फिर सरकार क्यों कह रही है दूसरी लहर खत्म नहीं हुई ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 जुलाई: आज से ठीक दो महीने पहले देश में एक दिन में कोरोना के 4.12 लाख मामले सामने आए थे। वह दूसरी लहर की चरम का दौर था। आज की तारीख में रोज के मामले 40,000 या उससे भी नीचे आ रहे हैं। जब दूसरी लहर में भारत में कोरोना का कहर चरम पर पहुंच चुका था तो देश में ऐक्टिव केस की कुल संख्या 37.41 लाख से ज्यादा हो गई थी। अब यह संख्या 4.77 तक आ चुकी है। यह वही संख्या है, जो दूसरी लहर की भयानकता से पहले 27 मार्च से पहले दर्ज की गई थी। लेकिन, फिर भी सरकार कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा क्यों ?

English summary

The government has said that the second wave of Covid is not over yet, due to delta plus variants