क्या सच में Indian Idol 12 को रिप्लेस करेगा The Kapil Sharma Show?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 जुलाई। हर दिल अजीज कपिल शर्मा के शो की वापसी का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा का शो अगस्त महीने में टीवी पर वापसी कर सकता है और इसकी वापसी 'इंडियन आइडल शो' के खत्म होने के बाद हो सकती है। स्पॉटबॉय की खबर के मुताबिक ' द कपिल शर्मा' शो अगस्त में ऑनएयर होगा वो भी रियलिटी शो इंडियन आइडल के शो के बाद। आपको बता दें कि इंडियन आइडल शो का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शो की वापसी 21 अगस्त को हो सकती है।

English summary

The Kapil Sharma Show will take over Indian Idol 12 after the singing reality show will air its grand finale. what is Truth? read details here.