'राखी सावंत को भी इस्लाम कबूल करना पड़ा क्योंकि...', आदिल और राखी की शादी पर बोलीं तसलीम नसरीन

तसलीमा नसरीन बांग्लादेश की जानी-मानी लेखिका हैं और वे अब तक कई किताबें लिख चुकी हैं। तसलीमा नसरीन सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी बातों को बेबाक ढंग से रखती हैं।

बांग्लादेश की जानी-मानी लेखिका तसलीमा नसरीन ने एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत की आदिल खान दुर्रानी के साथ कथित शादी पर टिप्पणी की। तसलीमा नसरीन राखी सावंत की शादी के साथ-साथ इस्लाम पर भी अपनी राय रखी। तसलीमा नसरीन ने कहा, राखी सावंत को भी इस्लाम कबूल करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो मुस्लिम था। हालांकि न तो राखी सावंत की शादी और न ही उनका नाम फातिमा में बदलने की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी ने फिलहाल अभी तक अपनी शादी पर बात नहीं की है।

Even Rakhi Sawant had to convert to Islam because she married a man who happened to be a Muslim. Like other religions Islam must be evolved and accept marriages between Muslims and non-Muslims.