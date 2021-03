India

बेंगलुरु: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता खूब याद की जा रही हैं। डीएमके अध्‍यक्ष स्‍टलिन ने सीएम पलनास्‍वामी के आरोप पर पलटवार किया है। स्‍टलिन ने पलानीस्वामी के इस आरोप का जवाब दिया कि वो और उनके दिवंगत पिता एम करुणानिधि पूर्व सीएम जे जयललिता की मौत के लिए जिम्मेदार थे।

स्‍टेलिन बोले- तो मेरे खिलाफ पलानीस्‍वामी दर्ज करवाए केस

स्टालिन ने कहा मुख्‍यमंत्री पलानीस्‍वामी जनता से झूठ बोल रहे हैं। अगर सीएम ये दावा कर रहे है कि उनकी मौत के पीछे का वो कारण हैं, तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज करें। उन्‍होंने चुनौती दी कि वह इसे साबित करने के लिए अदालत का रुख करे और मैं कानूनी रूप से इसका सामना करूंगा। " स्टालिन ने कहा, "एआईएडीएमके का चुनावी घोषणापत्र डीएमके के घोषणापत्र की कॉपी है।

स्‍टालिन ने कहा- मैं केस का सामना करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं?

तिरुवरुर में चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए, स्टालिन ने कहा, "उनके (जयललिता के) स्वास्थ्य उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान बिगड़ गया था। वे उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बहुत परेशान थे। अगर वह (ईपीएस) अपने आरोप पर अड़ जाता, तो वह मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मैं केस का सामना करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं?"

सत्ता में आने के बाद जयललिता की मौत के पीछे के रहस्य को उजागर करुंगा

स्टालिन ने कहा कि वह सत्ता में आने के बाद जयललिता की मौत के पीछे के रहस्य को उजागर करेंगे। स्टालिन ने वोटरों के साथ एक भावुक कॉर्ड पर प्रहार करने का प्रयास किया, इसे 'नम्मा तिरुवरुर' (हमारा तिरुवरूर) कहा, क्योंकि यह उनके पिता का मूल निवास था। उन्‍होंने कहा "मैं कलईग्नार (करुणानिधि) के बेटे के रूप में, तिरुवरुर में अभियान शुरू करता हूं जहां कलईग्नार बड़ा हुआ था। आप भी कलिनगर के पुत्र बनकर आए हैं। मैं बचपन से ही यहाँ रहा हूं...। अब, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में यहां आया हूं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें तिरुवरूर में उन्‍हें वोट देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें। स्टालिन ने कहा कि अगर सरकार ने डीएमके के पहले 100 दिनों के कार्यकाल में उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की तो लोग सीधे मुख्यमंत्री के कक्ष में जा सकते हैं। इसके साथ ही द्रमुक अध्यक्ष ने अन्नाद्रमुक के घोषणापत्र को द्रमुक के घोषणा पत्र की छायाप्रति करार दिया।

तमिलनाडु में 6 अप्रैल को पड़ेगे वोट

गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री पलानीस्‍वामी ने सोमवार को ही सेलन जिले में अपने पैतृक निवास पैतृक निवास क्षेत्र इडापड्डी से चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को चुनाव होगे इस‍ दिन ही वोट पड़ेगे हैऔर दो मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। पलानीस्वामी इडापड्डी से चार बार (वर्ष 1989,1991,2011,2016) में चुनाव जीत चुके हैं और इस इलाके को सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के गढ़ के रूप में जाना जाता है। ध्‍यान रहे अम्‍मा के नाम से तमिलनाडु में पूजी जाने वाली जयललिता के निधन के बाद उनकी AIDMK दो गुटों में बट गई, एक शशिकला का गुट दूसरा पन्नीर सेल्वम का गुट और पलानीस्वामी शुरू से ही शशिकला गुट के रहे और पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। शशिकला ने हाल ही राजनीति से सन्‍यास ले लिया है उनके बाद पलानीस्‍वामी ही पार्टी के सर्वोसर्वा हैं।

