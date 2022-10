ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Taj Mahal News: सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के बंद कमरों का ताला खुलवाकर वहां हिंदू देवताओं की मूर्तियों और प्राचीन शिलालेखों की पड़ताल की मांग वाली याचिका सख्त शब्दों के साथ खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को यह झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही मिल चुका था, जिसके खिलाफ उन्होंने देश के सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन, अदालत ने साफ किया कि यह याचिका पब्लिसिटी पाने के हथकंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है और वह हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों में किसी भी तरह से दखल नहीं देगा।

English summary

The Supreme Court has dismissed a petition seeking a fact-check by opening the closed rooms of the Taj Mahal. The court has termed the petition as publicity interest litigation