पुलिस अफसरों को भी 'मोरल पुलिसिंग' का अधिकार नहीं, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की इतनी सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ के एक कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी के मामले में गुजरात हाई का फैसला पलट दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने हाई कोर्ट और मोरल पुलिसिंग को लेकर भी बहुत ही कड़ी टिप्णियां की हैं। मामला 21 साल पुराना है, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह अपने अंतिम मकाम पर पहुंचा है और सर्वोच्च अदालत ने इस केस में सीआईएसएफ की कार्रवाई पर पूरी तरह से यकीन करते हुए उसपर मुहर लगा दी है। हैरानी की बात ये है कि इस केस में एक पुलिस वाले को अपने ही साथी पुलिस वाले के साथ अभद्र हरकत करने का दोषी पाया गया है।

Moral policing:Overturning a Gujarat High Court decision, the Supreme Court has said that even police officers do not have the right to do it. matter is of the dismissal of the CISF personnel, which has been upheld by the SC