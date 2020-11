स्पूतनिक-V ने सबसे सस्ती वैक्सीन होने का किया दावा, सरकार को दिया खरीद का ऑफर

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बीच देश में वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अगले 3-4 महीनों में वैक्सीन लोगों के बीच होगी। ऐसे में हर कोई वैक्सीन की कीमत को जानने के लिए भी उत्सुक है। हालांकि सरकार ने अभी किसी वैक्सीन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रूस की स्पूतनिक-V (Sputnik-V) वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि उनकी ये वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी।

बाकि वैक्सीन से सस्ती पड़ेगी स्पूतनिक V!

स्पूतनिक-V के डेवलपर ने दावा किया है कि वो सरकार को फाइजर (Pfizer) और मॉडर्ना (Moderna) द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन से कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध करा सकती है। रविवार को कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया है कि फाइजर वैक्सीन की ऑफिशियल कीमत 1446.17 रुपए प्रति डोज होगी। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन की कीमत 1854.07 रुपए से लेकर 2744.02 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। आपको बता दें कि एक इंसान को वैक्सीन के दो डोज की जरुरत होगी। ऐसे में एक इंसान के लिए वैक्सीन के दो डोज 2892.34 रुपए से लेकर 5488.04 रुपए तक बैठेंगे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसी वैक्सीन की कीमत अगले हफ्ते सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिसके बाद इसकी खरीद भी की जा सकेगी।

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of .50 and Moderna of - per dose actually means their price of and - per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB