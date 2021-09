कोई MBA है या कोई बिजनेसमैन, पकड़े गए 6 पाकिस्तान समर्थित आतंकी संदिग्धों के बारे में जानिए

India

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 सितंबर: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे जिन 6 आतंकी संदिग्धों को धर-दबोचा है, उनके इरादे इतने खौफनाक थे कि वह आने वाले त्योहारी मौसम में खून की होली खेलना चाहते थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उससे पता चल रहा है कि इन आतंकियों में सारे गरीबी की वजह से देश के दुश्मनों के बहकावे में नहीं आए थे। इनमें काफी पढ़े-लिखे और पैसे वाले लोग भी हैं, जिनके मन में भारत के खिलाफ नफरत भरी गई है। इन आतंकियों में कोई बिजनेस मैनेजमेंट कर चुका है तो कोई ड्राई फ्रूट्स का अंतरराष्ट्रीय कारोबारी है।

English summary

Out of the 6 subversive caught in conspiracy to commit invasion in India, some are MBAs, some are businessman and some are farmers