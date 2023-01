'1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार', त्रिपुरा में बोले अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण शुरू किया। अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।

Ram Temple: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। अमित शाह बीजेपी की 'जन विश्वास रथ यात्रा' को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद धर्मनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण में टांग अड़ाने के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण शुरू किया। अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।

अमित शाह ने लोगों से पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं। इस दौरान उन्होंने कई बार पूछा। उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस के लोग इस मामले को कोर्ट में उलझाए रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला देकर कांग्रेसियों की बोलती बंद कर दी। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया, मोदी जी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया।

अमित शाह ने कहा कि 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। राहुल गांधी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप अपनी टिकट करा लीजिए 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।



बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक मील का पत्थर होने की उम्मीद है। इससे पहले नवंबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मंदिर का निर्माण आधे रास्ते को पार कर गया है और यह इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा।

पूर्ण मंदिर में भूतल पर 160 स्तंभ, पहली मंजिल पर 132 स्तंभ और दूसरी मंजिल पर 74 स्तंभ होंगे। पांच "मंडप" या मंडप होंगे। एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, संग्रहालय, अभिलेखागार, अनुसंधान केंद्र, सभागार, एक पशु शेड, एक प्रशासनिक भवन और मैदान में पुजारियों के लिए कमरे होंगे।

#WATCH | Congress hindered the construction of Ram Temple in courts...After the SC verdict came, Modiji began the construction of the temple...Ram Temple will be ready on 1st January 2024: Union Home minister Amit Shah in Tripura pic.twitter.com/d7lZ8eegwS