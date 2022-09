सोशल मीडिया पर कांग्रेस में खुलकर सुधार की वकालत करने के बाद सोनिया गांधी से मिले शशि थरूर

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 19 सितंबर। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें चल रही हैं। एक तरफ जहां कई राज्यों से राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लग रहे हैं। इन तमाम अटकलों और कयासों के बीच शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। दरअसल शशि थरूर ने कांग्रेस के भीतर सुधार को लेकर सोसल मीडिया पर चलाई जा रही पेटिशन का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया है।

इसे भी पढ़ें- मेरे पिता भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सस्पेंड करो, कांग्रेस महामंत्री का भिंड जिला अस्पताल में हंगामा

थरूर ने किया है पेटिशन का स्वागत

शशि थरूर ने ट्विटर पर इस पेटिशन को शेयर करते हुए लिखा, मैं इस पेटिशन का स्वागत करता हूं जिसे कांग्रेस के युवा सदस्यों की ओर से शेयर किया जा रहा है। ये लोग पार्टी के भीतर सकारात्मक सुधार की वकालत कर रहे हैं। इस पेटिशन को 650 लोगों के अभी तक हस्ताक्षर मिल चुके हैं। मैं इस पेटिशन का समर्थन करके खुश हूं, हमे अभी और भी आगे जाना है।

पार्टी में निष्पक्ष चुनाव की वकालत

बता दें कि उदयपुर घोषणा पत्र को मई माह में स्वीकार किया गया था, जिसमे इस बात को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई है थी कि पार्टी के भीतर निष्पक्ष आंतरिक चुनाव होगा, साथ ही एक परिवार के एक ही सदस्य को अगले पांच साल के लिए पद दिया जा सकता है। शशि थरूर ने जो पेटिशन सोशल मीडिया पर शेयर की है उसपर अभी तक 650 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किया है। अहम बात यह है कि थरूर का यह कदम ऐसे समय में आया है जब माना जा रहा है कि राहुल गांधी को निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा।

क्या राहुल गांधी फिर बनेंगे अध्यक्ष?

हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यों की ईकाई से कहा था कि वह सोनिया गांधी से अपील करें कि वह राज्यों की ईकाई के चीफ को चुने, इसके अलावा एआईएसीसी के सदस्यों को भी चुनें। जी-23 के नेताओं का कहना है कि यह सबकुछ राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के लिए किया जा रहा है, फिर वह चाहे चुनाव कराकर हो या फिर बिना चुनाव के। अभी तक चार राज्यों की ईकाईयों ने राहुल गांधी से अपील की है कि वह पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस में शामिल हों। माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी इस तरह की अपील कर सकते हैं।

थरूर भी लड़ सकते हैं चुनाव

शशि थरूर ने भी इस संभावना को खारिज नहीं किया है कि वह पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाल ही में थरूर ने कहा था कि मैं इसका स्वागत करता हूं कि चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि यह पार्टी के लिए काफी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि कई लोग इस चुनाव में भाग लेंगे जिससे लोगों को कई विकल्प चुनने को मिलेंगे। अभी तक मैंने खुद के नाम को खारिज नहीं किया है और ना ही पुष्टि की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उम्मीदवार 24 से 30 सितंबर के बीच अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे और नतीजे दो दिन के बाद घोषित होंगे।

I welcome this petition that is being circulated by a group of young @INCIndia members, seeking constructive reforms in the Party. It has gathered over 650 signatures so far. I am happy to endorse it & to go beyond it. https://t.co/2yPViCDv0v pic.twitter.com/waGb2kdbTu