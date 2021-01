शशि थरूर, आनंद महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को किया ट्रोल, लिखा ये 'अजीबोगरीब' शब्द

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। भारत ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया(Team India)ने सीरीज 2-1 से अपनी नाम कर ली। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद पूर्व क्रिकेटर्स और आलोचकों ने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया बुरी तरह हार जाएगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो कहा था कि भारत यह सीरीज 0-4 से सफाया होगा। अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को लोग ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और शब्दकार शशि थरूर (Shashi tharoor) ने भी ऑस्ट्रेलिया को अपनी खास स्टाइल में ट्रोल किया है।

टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर तीन विकेट से हराने पर सांसद शशि थरूर ने खुशी जाहिर करते हुए अपने "वर्ड ऑफ द डे" Epicaricacy को लिखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रोल किया। शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा कि, मैं दंगाई किस्म का नहीं हूं, लेकिन आज इन टिप्पणियों को पढ़ने में एक बहुत खुशी हो रही है। जब सब कुछ कहा गया है, लेकिन "वाह"?

#WordIfTheDay: epicaricacy! I am not the gloating kind but there’s a special pleasure in reading these comments today... When everything else has been said,what remains but “wow”?! #IndvsAus pic.twitter.com/ZauqQ2DMP9 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 19, 2021

शशि थरूर ने अपने ट्वीट के साथ, थरूर ने पूर्व क्रिकेटरों माइकल क्लार्क, रिकी पोंटिंग और मार्क वॉ द्वारा की गई टिप्पणियों का एक स्नैपशॉट साझा किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने विराट कोहली के बिना टीम इंडिया की बल्लेबाजी के लिए "बड़ी परेशानी" की भविष्यवाणी की थी, जबकि रिकी पोंटिंग ने कहा था कि कोहली की अनुपस्थिति में सफाया करने का अच्छा मौका होगा। ब्रैड हैडिन और मार्क वॉ दोनों ने कहा था कि भारत एडिलेड में अपने नुकसान से उबर नहीं पाएगा।

Yes, Michael Clarke is right -- let's celebrate for a year... starting with hammering the English from next month! https://t.co/SsKswAJpMY — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 19, 2021

वहीं क्रिकेटर माइकल क्लार्क के बयान पर शशि थरूर ने लिखा कि, हां, माइकल क्लार्क सही है। चलो एक साल के लिए जश्न मनाते हैं। अगले महीने इंग्लैंड को रौंद कर इससे शुरु करते हैं। वहीं ,आनंद महिंद्रा ने पेपर की एक कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, ''आपलोग अपने शब्दों को कैसे खाना चाहेंगे? ग्रिल्ड करके, फ्राई करके, पका कर...रोटी या डोसा में लपेट कर।

How would you like to eat your words? Grilled, fried, baked...wrapped in a chapati or dosa? 😊 pic.twitter.com/nZs3Z2N8Fa — anand mahindra (@anandmahindra) January 19, 2021

सलमान खान ने Radhe को थिएटर में रिलीज करने का किया ऐलान, बदले में मांगा ये खास वादा