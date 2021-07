SG मेहता ने सुवेंदु अधिकारी के आवास पर आने की बात स्वीकारी, मीटिंग की खबरों को किया खारिज

India

नई दिल्ली, 2 जुलाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायाक सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की खबरों को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुवेंदु आधिकारी उनसे मिलने आवास पर आए थे लेकिन किसी वजह से बैठक नहीं हो सकी। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की गुपचुप मीटिंग की खबरों से टीएमसी का गुस्सा फूट पड़ा था, पार्टी ने इस मुद्दे पर मेहता को हटाने तक की मांग कर दी थी। हालांकि अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विवाद बढ़ता देख स्पष्टीकरण दिया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'सुवेंदु अधिकारी बिना सूचित किए कल 3 बजे के आसपास मेरे आवास-कम-ऑफिस आए थे। लेकिन उस दौरान मैं पहले से ही फिक्स एक मीटिंग में था, तो मेरे कर्मचारियों ने उनसे (सुवेंदु अधिकारी) इंतजार करने के लिए कहा। जह मेरी मीटिंग खत्म हुई तो मेरे स्टाफ ने मुझे उनके आगमन की जानकारी दी लेकिन मैंने स्टाफ से उनसे (सुवेंदु) से मिलने को लेकर मेरी असमर्थता जताने और इंतजार करने के लिए माफी मांगने को कहा था।'

