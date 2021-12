ओमिक्रॉन के बीच सीरम इंडस्टीट्यूट ने उठाया बड़ा कदम, Covishield के फुल अप्रूवल के लिए सरकार को भेजा आवेदन

India

oi-Anuj Shrivastava

नई दिल्ली,31 दिसंबर: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस ड्राइव में देश में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर देश में दो वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन का दबदबा जारी है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि हमने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की पूर्ण मंजूरी के लिए दवा नियामक और स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन डाल दिया है।

सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने अदार पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में वैक्सीन की 1.25 से अधिक डोज सप्लाई हो चुकी है। ऐसे में अब भारत सरकार के पास पूरा मार्केट ऑथराइजेशन करने के लिए काफी डेटा है। इसलिए ही हमने सीडीएसओ, डीसीजीआई और स्वास्थ्य मंत्रालय के पास फुल मार्केट ऑथराइजेशन के लिए आवेदन किया है।

Supplies of the COVISHIELD vaccine in India, have exceeded 1.25 billion doses. The government of India now has enough data for full market authorisation, and therefore @SerumInstIndia has applied to the @CDSCO_INDIA_INF (DCGI) and @MoHFW_INDIA for this permission.