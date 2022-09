भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में इंटरनेट शुरू, जानें फायदे

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 19 सितंबर: अब सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची और दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने रविवार को हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा को एक्टिव करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिसकी सर्विस की शुरुआत 18 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है।

Satellite based internet service activated on the #SiachenGlacier at 19,061 feet, the World's Highest Battlefield, by the Siachen Signallers #SiachenWarriors @adgpi @NorthernComd_IA @ANI pic.twitter.com/kK8xQG8aQj

English summary

Satellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feetSatellite based internet service activated on Siachen Glacier at 19061 feet