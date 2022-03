श्रीलंका में एक अस्पताल की स्थिति से दुखी हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, तुरंत मदद का दिया निर्देश

India

नई दिल्ली, 29 मार्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त से उस अस्पताल की मदद करने को कहा, जिसने दवाओं की कमी के कारण सर्जरी रोक दी थी। बता दें कि श्रीलंका इस वक्त भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई लोग देश छोड़कर भारत में शरण ले चुके हैं। एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका की दयनीय आर्थिक स्थिति के बीच उन्होंने एक श्रीलंकाई पत्रकार का ट्वीट पढ़ा, जिसे पढ़कर वह परेशान हो गए थे।

पत्रकार का ट्वीट पढ़कर व्यथित हुए जयशंकर

श्रीलंका के पत्रकार अयूबोवन ने #EconomicCrisisLK के साथ ट्वीट करते हुए लिखा- दवाओं की कमी के कारण पेराडेनिया अस्पताल में निर्धारित सर्जरी को निलंबित कर दिया गया। वहां केवल आपातकालीन सर्जरी हो रही है। पत्रकार के इस ट्वीट को #NeighbourhoodFirst के साथ रिट्वीट करते हुए विदेशमंत्री एस जयशंकर ने लिखा- इस खबर से काफी व्यथित हूं। मैं उच्चायुक्त बागले से संपर्क करने और चर्चा करने के लिए कह रहा हूं कि भारत इसमें कैसे मदद कर सकता है।

