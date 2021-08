बाढ़ से बंगाल बेहाल, केंद्र ने किया 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, ममता ने DVC को ठहराया जिम्मेदार

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। बारिश क बाढ़ से देश के कई राज्य बेहाल है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बाढ़ का पानी मुसीबत बनता जा रहा है। बाढ़ के कारण इन राज्यों में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। हाजारों की तादात में लोग बघर हो गए। सैकड़ों लोग बाढ़ के चलते जहां-तहां फंसे हुए हैं । जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लि सना युद्धस्तर पर जुटी हुई है। वहीं अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों में स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं।

वहीं पश्चिम बंगाल में बाढ़ के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवज का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की गई और कहा गया कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के चलते जान गंवान वाले मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

वहीं बाढ़ को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने इसे मानव जनित बाढ़ करार दिया और कहा कि बिना जानकारी के डीवीसी ने पानी छोड़ा, जिसके चलते यहां बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करेंगी वहीं बाढ़ के कारण राजस्थान में 10 लोगों की मौत हो गई।

Weather Updates: भारी बारिश से MP बेहाल, हिमाचल में नेशनल हाईवे बंद, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) would be given to the next of kin of those who lost their lives due to flooding in parts of West Bengal. The injured would be given Rs. 50,000, tweets Prime Minister's Office