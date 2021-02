Rohtak murder case: मुख्य आरोप कोच सुखविंद्र सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का ईनाम

India

रोहतक। Rohtak murder case हरियाणा के रोहतक में मेहर सिंह अखाड़े में हुए हत्याकांड में मुख्य आरोपी कोच सुखविंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुखविंद्र की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर की है। अभी इस बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुखविंद्र पर मेहर सिंह अखाड़े में शुक्रवार की देर रात हेड कोच मनोज मलिक, उनकी पत्‍नी साक्षी समेत 5 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।

पुलिस ने 1 लाख रुपए का रखा था ईनाम

पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कोच सुखविंद्र सिंह को हरियाणा का मोस्ट वॉटेंड घोषित कर दिया था और उसके सिर पर 1 लाख रुपए का ईनाम भी रख दिया था। बता दें कि इस हत्याकांड में मथुरा जिले की पहलवाना पूजा तोमर की भी मौत हो गई।पुलिस ने बताया कि ये हत्याकांड पुरानी दुश्मनी के चलते हुआ था।

घटना में मरने वाले 5 लोग

आपको बता दें कि इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज रोहतक के एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में सोनीपत के सरगथला गांव के निवासी मनोज कुमार, उनकी पत्नी साक्षी, एक पहलवान, पूजा, कुश्ती कोच सतीश कुमार और प्रदीप मलिक शामिल हैं।

5 people have died & 3 hospitalised. Main accused, a wrestling coach named Sukhwinder, was terminated by one of the deceased after a complaint. Prima facie, anger seems to be the motive. Postmortem & probe underway. Accused carries Rs 1 lakh bounty on him: Rahul Sharma, SP Rohtak https://t.co/wE3cAu1hH8 pic.twitter.com/IzOHAUDVO3