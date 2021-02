किसान आंदोलन पर रिहाना ने किया ट्वीट तो सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, देखिए क्या-क्या शेयर कर रहे लोग

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। पॉप स्टार रिहाना देशभर में सोशल मीडिया काफी चर्चा में हैं। रिहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन पर ट्वीट किया है। रिहाना ने सवाल उठाया है कि भारत में किसान आंदोलन को सरकार जिस तरह से दबा रही है। उस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट के बाद दुनियाभर में किसान आंदोलन पर बहस शुरू हो गई है। कई लोग सोशल मीडिया पर उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग विरोध में भी हैं। इस सबके बीच उनके ट्वीट पर मीम्स भी खूब बन रहे हैं। उनके ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर जोक्स की बाढ़ आ गई है।

रिहाना एक कैरेबियन पॉप सिंगर हैं। रिहाना उन हस्तियों में शामिल हैं, जिनकी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। ट्विटर पर रिहाना के 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के मामले में उनका अकाउंट विश्व में चौथे नंबर पर है। रिहाना ने जो किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर को शेयर किया है। जिसमें बताया गया है कि सरकार ने आंदोलन स्थल के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया है। उन्होंने लोगों से पूछा है कि इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। उनके इस ट्वीट पर लाखों लोग प्रतिक्रिया दे चुके हैं।

Punjab HaRihanna ekta zindabad 🚜🚜 pic.twitter.com/83oiNPdW0F — Rofl Gandhi 2.0 🏹🚜 (@RoflGandhi_) February 2, 2021

After watching #Rihanna tweet meanwhile people to kangana pic.twitter.com/lMRcZcrPXR — Mrzair (@Mrzair1) February 2, 2021

रिहाना के ट्वीट की कंगना रनौत और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने आलोचना भी की है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। देखिए लोग किस किस तरह के मीम इस पर शेयर कर रहे हैं।

Every farmer loving citizen of India after Rihanna tweets in support of farmers.#Rihanna #FarmersProtest pic.twitter.com/NIrddZ69aN — Inder Kumar (@InderKumar1894) February 2, 2021

Now who did this?

😂😂😂 pic.twitter.com/mQWHFgsnHr — Kunal Kamra (@kunalkamra88) February 3, 2021

IT cell for the next couple of days #Rihanna pic.twitter.com/OEMjPJmKMW — In the air and will be gone (@mr_krothapalli) February 2, 2021