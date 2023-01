धर्म परिवर्तन एक गंभीर मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य से कहा- इसे राजनीतिक रंग ना दें ? जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से धर्म परिवर्तन को बहुत ही गंभीर मसला बताया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इसके समाधान में सहायता भी मांगी है और इसे राजनीतिक रंग नहीं देने को कहा है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

सुप्रीम कोर्ट ने देश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर काफी सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में सोमवार को देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि का भी सहयोग मांग लिया है और इसका कोई हल निकालने को कहा है। सर्वोच्च अदालत वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान अदालत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से उठाए गए सवाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

Uniform Civil Code पर Supreme Court का फैसला,राज्यों में गठित पैनल में कुछ गलत नहीं | वनइंडिया हिंदी

English summary

Considering conversion as a very serious issue, the Supreme Court has asked the Attorney General to help find a solution. The court has asked Tamil Nadu not to give it a political colour