Red Alert: केरल में मूसलाधार बारिश की आशंका, भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 48

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली। भारी बारिश ने केरल में आफत पैदा कर दी है, केरल के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, बारिश का प्रकोप यूं ही जारी रहने वाला है और इस वजह से भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है, तो वहीं शुक्रवार को भारी बारिश के कारण इडुक्की जिले में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 48 पहुंच गई हैं तो वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड समेत पूरे राज्य में 11 अगस्त तक भारी से भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है।

39 साल की वह रहस्यमयी महिला जिसकी काली करतूतों से हिल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी

यह पढ़ें: कोरोना का कहर, अगस्त माह में टूटा रिकॉर्ड, कुल मामलों में 25 फीसदी अकेले भारत में

Death toll in Rajamala landslide rises to 48, as 5 more bodies have been recovered: Kerala Government

The incident occurred in Idukki district Friday last week pic.twitter.com/cofGH4kZqK