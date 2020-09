कृषि बिल पास होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- अब विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। किसानों और विपक्ष के भारी विरोध के बाद आज राज्यसभा में आज किसान बिलों को पारित कर दिया गया है। बिल पास होने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज राज्यसभा में दो ऐतिहासिक कृषि विधेयकों के पारित होने के साथ, भारत ने 'आत्मनिर्भर कृषि' की मजबूत नींव रखी है। बता दें कि विपक्ष ने रविवार को सदन में पेश किए गए किसानों से जुड़े तीनों बिलों का जमकर विरोध किया। लेकिन भारी विरोध के बावजूद तीनों ही बिलों को राज्यसभा में पास कर दिया गया।

कृषि विधेयकों के पारित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेताओं ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, बड़े ही हर्ष का विषय है कि राज्यसभा में पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने में सक्षम दो विधेयकों, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है।

With the passing of two landmark agriculture Bills in Rajya Sabha today, India has cemented the strong foundation for ‘Atmanirbhar Agriculture’.

This is the result of endless dedication and determination of the Govt under the leadership of PM Shri @narendramodi.